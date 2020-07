Voordelige Poco M2 Pro Officieel Aangekondigd

Poco heeft de nieuwste smartphone van het bedrijf aangekondigd. Het gaat om de Poco M2 Pro, die onder andere beschikt over een Snapdragon 720G-processor, een 5000 mAh accu en een vierdubbele rear-camera. In India krijgt de Poco M2 Pro een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 177 euro.

Poco is een vrij nieuwe fabrikant die door de grotere Xiaomi is opgericht. Het nieuwe bedrijf heeft het afgelopen jaar al verschillende interessante smartphones uitgebracht en daar kunnen we nu de Poco M2 Pro aan toevoegen, de goedkoopste Poco-smartphone tot nu toe. De Poco M2 Pro is eerst exclusief in India uitgebracht en het is nog onduidelijk of de smartphone later ook naar andere landen komt.

De Poco M2 Pro beschikt over een 6,67-inch LCD-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een Snapdragon 720G-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. Prima specificaties voor een toestel van ruim onder de 200 euro.

via [AW]