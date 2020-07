Lenovo Legion Officieel Aangekondigd

Lenovo heeft de gaming-smartphone Legion Phone Duel aangekondigd. De smartphone heeft een 144 Hz-scherm, ondersteuning voor 90 watt snelladen en een zeer uniek design met een pop-up camera aan de zijkant. De Legion Phone Duel verschijnt binnenkort op de markt, maar een adviesprijs heeft Lenovo nog niet gegeven.

De Lenovo Legion Phone Duel is de eerste gaming-smartphone van Lenovo. De smartphone moet extra goed presteren bij het uitvoeren van zware taken, zoals lange gaming-sessies. Lenovo heeft de smartphone voorzien van een 6,65-inch Full HD AMOLED-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner, een 144 Hz verversingssnelheid en een touch sampling rate van 240 Hz. Hierdoor komen beelden extra vloeiend over en reageert het scherm snel op aanrakingen.

De 20 MP selfiecamera (f/2.2) zit verwerkt in een pop-up module. Deze pop-up module zit echter niet aan de bovenkant van de behuizing, maar aan de zijkant. Gamers houden hun toestel namelijk voornamelijk vast in landschapsmodus. Achterop vinden we een 64 MP hoofdcamera (f/1.8) en een 16 MP groothoekcamera (f/2.2).

De Legion Phone Duel beschikt verder over een Snapdragon 865 Plus-processor, met 5G-ondersteuning, 12 GB of 16 GB LPDDR5 RAM en 512 GB UFS 3.1 opslagruimte. De smartphone heeft twee accu’s van 2500 mAh, goed voor in totaal 5000 mAh. De accu is dankzij de ondersteuning voor 90 watt snelladen na 30 minuten aan de lader weer volledig opgeladen. Als laatste heeft de smartphone twee naar voren gerichte speakers met Dirac Audio en twee usb-c aansluitingen. De extra usb-c aansluiting kun je gebruiken voor accessoires of voor een headset terwijl de smartphone aan de oplader hangt.

via [AW]