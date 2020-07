Gaming-smartphone ASUS ROG Phone 3 Officieel Aangekondigd

Asus heeft zojuist de nieuwste gaming-smartphone van de fabrikant aangekondigd. De ROG Phone 3 is een high-end toestel met een krachtige processor, een 144Hz-scherm en een grote accu.

De nieuwste smartphone in de ROG Phone-serie beschikt over een Snapdragon 865 Plus-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 128GB tot 512GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen, een 24MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

Het scherm is 6,59 inch groot en heeft een full-hd resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner en een 144Hz verversingssnelheid. De hoge verversingssnelheid zorgt voor vloeiendere beelden. De ASUS ROG Phone draait op Android 10 en kopers krijgen drie maanden Stadia Pro cadeau.

via [androidplanet]