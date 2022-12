Lenovo Introduceert Goedkope Tablet Lenovo Tab M9

Lenovo heeft een nieuwe budget-tablet aangekondigd. De Lenovo Tab M9 heeft een 9-inch scherm en is voornamelijk bedoeld als tablet om mee te streamen. De tablet krijgt een adviesprijs mee van 139,99 dollar.

De Lenovo Tab M9 beschikt over een 9-inch scherm met een resolutie van 1340 bij 800 pixels, een MediaTek Helio G80-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 15W laden, een 8MP rear-camera en een 2MP selfie-camera. De tablet is 7,99 millimeter dun, weegt 344 gram en heeft een behuizing van aluminium. De tablet komt ook met een plastic case die het mogelijk maakt om de tablet rechtop te zetten.

De tablet verschijnt pas in het tweede kwartaal van 2023 op de markt en draait op het inmiddels wat verouderde Android 12. Buiten Europa krijgt de Lenovo Tab M9 een adviesprijs mee van 139,99 dollar, maar informatie over een Europese prijs hebben we nog niet.

via [androidplanet]