High-end Honor Magic 5 (Pro) Aangekondigd

De Chinese fabrikant Honor heeft op de Mobile World Congress in Barcelona zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Honor Magic 5 en de Magic 5 Pro, die een adviesprijs meekrijgen van 900 euro en 1200 euro.

De Magic 5 Pro is de krachtigste van de twee toestellen en beschikt onder andere over een 6,8-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2848×1312 pixels, een helderheid van 1800 candela per vierkante meter, een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens (1/1.12″ – OIS), een 50MP groothoeklens (122°) en een 50MP zoomlens met 3.5x optische zoom. De 5100mAh accu heeft ondersteuning voor 66W snelladen, 50W draadloos laden en 5W omgekeerd laden

De reguliere Magic 5 beschikt grotendeels over dezelfde specificaties, maar heeft een iets kleiner en minder helder 6,73-inch scherm. Ook heeft de Magic 5 een andere camera-setup die bestaat uit een 54MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 32MP telelens met 2.5x optische zoom. De reguliere Magic 5 heeft geen ondersteuning voor draadloos laden.

De Honor Magic 5 en Magic 5 Pro draaien op Android 13 met de MagicOS 7.1-schil. De smartphones verschijnen in het voorjaar in Europa op de markt voor 900 euro en 1200 euro.

via [tweakers]