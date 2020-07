Specificaties Samsung Galaxy M31s Uitgelekt

Er zijn details uitgelekt van een Samsung-smartphone die in de Galaxy M-serie zal worden uitgebracht. Het gaat om de Galaxy M31s, die volgens de gelekte specificaties onder andere beschikt over 6GB werkgeheugen, een 6000 mAh accu en een groter scherm.

Samsung heeft de Galaxy M-serie gestart om te kunnen concurreren met de goedkopere toestellen van voornamelijk Chinese fabrikanten. Voor weinig geld leveren de Galaxy M-toestellen toch redelijke specificaties. Het ziet er naar uit dat we binnenkort de Galaxy M31s, de opvolger van de Galaxy M31, kunnen toevoegen aan deze serie.

De specificaties zijn afkomstig van geruchtenverspreider Ishan Agarwal. Volgens de bron krijgt de Galaxy M31s een groter scherm met dunnere randen en een U-vormige inkeping voor de 32MP selfie-camera. Het scherm is 6,5-inch groot. Intern vinden we een Exynos 9611-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De accu is 6000 mAh groot en heeft ondersteuning voor 25 watt snelladen.

Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een dieptelens.

Een adviesprijs of releasedatum hebben we nog niet.

via [AW]