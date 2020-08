Samsung Galaxy Tab S7 en S7+ Officieel Aangekondigd

Samsung heeft de nieuwste high-end tablets van de fabrikant aangekondigd. Het gaat om de Galaxy Tab S7 en S7+ die beide zijn uitgerust met een 120Hz scherm. De Tab S7 heeft een 11-inch LCD-scherm terwijl de Tab S7+ is uitgerust met een 12,4-inch AMOLED-scherm.

De Samsung Galaxy Tab S7 beschikt over een 11-inch LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels, een Snapdragon 865 Plus-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 8000mAh accu met ondersteuning voor 45 watt snelladen, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en vier speakers. Achterop de aluminium behuizing vinden we een locatie voor de S Pen en een dual-camera met 13MP hoofdlens en 5MP groothoeklens.

De Samsung Galaxy Tab S7+ beschikt over een 12,4-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2.800 x 1.752 pixels en een in-display vingerafdrukscanner, dezelfde processor, speakers en camera, evenveel werkgeheugen en opslagruimte en een 10900mAh accu met ondersteuning voor 45 watt snelladen. Ook heeft de Tab S7+ ondersteuning voor 5G.

De Galaxy Tab S7 kost 699 euro (wifi) of 799 euro (4G). De Galaxy Tab S7+ kost 899 euro (wifi) of 1099 euro (5G). De tablets zijn vanaf 21 augustus verkrijgbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze.