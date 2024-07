Samsung Galaxy A21s Krijgt Geen Updates Meer

Nadat Samsung onlangs al stopte met de software-ondersteuning voor de Galaxy A41 en Galaxy A51, is de Zuid-Koreaanse fabrikant nu ook gestopt met de uitrol van updates voor de Galaxy A21s. De smartphone verscheen in 2020 op de markt en Samsung beloofde bij de lancering vier jaar updates uit te rollen.

Galaxy A-smartphones die in 2021 en 2022 op de markt verschenen krijgen vijf jaar lang software-updates, maar smartphones die daarvoor werden uitgebracht kunnen “slechts” vier jaar lang op updates rekenen. De Galaxy A21s is één van de smartphones waarbij de software-ondersteuning nu is verlopen. De laatste update die de Galaxy A21s heeft ontvangen is de update met versienummer A217FXXSCDXE2. Deze update werkte de beveiligingspatch bij naar die van mei 2024.

Dat Samsung de Galaxy A21s uit de lijst met ondersteunde smartphones heeft gehaald wil overigens niet zeggen dat er daadwerkelijk nooit meer een update zal worden uitgerold. Zo kan het zijn dat Samsung nog een keer een update uitrolt als er kritieke beveiligingsrisico’s of problemen zijn gevonden. Ook is het in het verleden wel eens voorgekomen dat Samsung alsnog besloot om een beveiligingsupdate uit te rollen nadat de software-ondersteuning al was verlopen.

via [galaxyclub]