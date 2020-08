Snapchat Krijgt TikTok-achtige Functie

Snap heeft een deal gesloten met platenlabels, waardoor Snapchat-gebruikers muziek kunnen toevoegen aan hun Snap-berichten. De nieuwe functie lijkt veel op hoe TikTok veel wordt gebruikt. Snapchat test de functie momenteel in Australië en Nieuw-Zeeland.

Snap heeft overeenkomsten gesloten met onder andere Warner Music Group, Warner Chappell en Universal Music Publishing Group. Het bedrijf is aan het onderhandelen met andere platenlabels. Dankzij deze deal kunnen gebruikers van Snapchat gelicentieerde muziek opzoeken die tijdens een opgenomen Snap-bericht kan worden afgespeeld.

Gebruikers die een Snap met gelicenseerde muziek ontvangen zien welk nummer ze net hoorden en van welke artiest dit nummer was. Via een bijbehorende link kun je het nummer luisteren op een streamingdienst als Spotify, Apple Music of SoundCloud. De muziekfunctie zal later dit jaar uitrollen naar Engelse gebruikers, maar informatie over de Nederlandse uitgave hebben we nog niet.

via [tweakers]