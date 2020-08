Android 10 Voor LG G7 ThinQ Nu In Nederland Te Downloaden

We hebben er lang op moeten wachten, maar LG heeft eindelijk de Android 10-update voor de LG G7 ThinQ in ons land uitgerold. De eerste Nederlanders melden dat ze de update deze week hebben geïnstalleerd.

De LG G7 ThinQ verscheen in mei van 2018 op de markt en nu ontvangt de smartphone eindelijk een update naar de nieuwste versie van Android. De update is bijna 1,7GB groot en brengt een hoop nieuwe functies met zich mee, waaronder een volledige donkere modus, nieuwe gestures, meer privacyfuncties en nieuwe gestures. Ook heeft LG de beveiligingspatch van juli 2020 toegevoegd, waardoor de smartphone weer wat beter beveiligd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een paar dagen kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

