OnePlus Nord Ontvangt Update Met Scherm- en Cameraverbeteringen

OnePlus heeft enkele weken na de lancering van de OnePlus Nord al een belangrijke update klaarstaan voor de mid-range smartphone. De update brengt cameraverbeteringen naar de met zich mee en lost problemen met het scherm op.

Gebruikers van de OnePlus Nord kunnen elk moment een update verwachten naar OxygenOS 10.5.4. De nieuwste versie van de schil brengt een aantal verbeteringen met zich mee. Zo is de snelheid van de galerij-app verbeterd en is een bug opgelost die de muziek pauzeert wanneer je de selfie-camera opent. Daarnaast spreekt de changelog over een ‘verbeterde display-ervaring’, maar details hierover ontbreken. Mogelijk heeft het iets te maken met de problemen die zorgen voor een groene of paarse tint op het display.

Daarnaast zijn er cameraverbeteringen doorgevoerd, die onder andere moeten zorgen voor betere kwaliteit van videogesprekken met de frontcamera. Ook moeten selfies in mindere lichtomstandigheden mooier zijn en moet de macrocamera betere resultaten leveren.

De update rolt in fasen uit waardoor het even kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen. Heb je nog geen melding gekregen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdates‘.

via [androidplanet]