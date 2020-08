“Lenovo Introduceert 9 September Opvolger Motorola Razr”

Lenovo heeft een evenement aangekondigd die op 9 september ingepland staat. Vermoedelijk krijgen we op deze dag de opvolger van de Motorola Razr te zien. De Razr die vorig jaar op de markt verscheen is de eerste Motorola-smartphone met opvouwbaar scherm.

Lenovo heeft zelf niet bekendgemaakt welk apparaat de fabrikant op 9 september zal introduceren, maar in de tekst van de uitnodiging staat “flip the smartphone experience once again“. Vorig jaar teasde Lenovo de eerste Motorola Razr met de tekst “you’re going to flip“. De nieuwe uitnodiging lijkt dus een hint te zijn naar de Razr 2.

Geruchten over de Motorola Razr 2 gaan al langer rond. Zo zou de smartphone een groter scherm krijgen (6,7-inch in plaats van 6,2-inch) en vinden we intern een Snapdragon 765-processor met 5g-ondersteuning, een 2845mAh accu, 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Achterop vinden we een 48MP camera en voorop een 20MP camera.

via [tweakers]