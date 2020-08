Microsoft Surface Duo Komt 10 September Voor 1399 Dollar

Microsoft heeft eindelijk aangekondigd wanneer de fabrikant de vouwbare Surface Duo zal lanceren. De smartphone met twee 5,6-inch schermen is vanaf 10 september verkrijgbaar voor een fikse adviesprijs van maar liefst 1399 dollar. De Microsoft Surface Duo verschijnt eerst alleen in de Verenigde Staten op de markt.

De Surface Duo beschikt over twee 5,6-inch OLED-schermen met een resolutie van 1800 x 1350 pixels, een Snapdragon 855-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 11MP camera en een 3577mAh accu. De smartphone weegt 250 gram en meet dichtgeklapt 145,2×93,3×9,9mm.

De specificaties van de Surface Duo zijn, op het tweede scherm na, niet erg indrukwekkend. Een adviesprijs van 1399 dollar zal voor de meeste mensen dan ook te veel geld zijn voor een smartphone met deze specificaties. Het is nog onduidelijk of en wanneer de Surface Duo in Europa op de markt verschijnt.

via [tweakers]