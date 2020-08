OnePlus 8 (Pro) Ontvangt Beveiligingsupdate Van Augustus 2020

OnePlus heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold naar de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. De update installeert de patch van augustus 2020, die weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem dicht.

Nadat de beveiligingspatch van augustus 2020 eerder al verscheen op de toestellen van Google en Samsung, kunnen OnePlus-gebruikers de update nu ook verwachten. De update komt als eerste binnen op de OnePlus 8 (Pro), die aanwezig is in de update met versienummer 10.5.12.

Naast de standaard verbeteringen van Google’s maandelijkse beveiligingspatch heeft OnePlus in de nieuwste update zelf ook nog wat problemen in OxygenOS opgelost. Zo is onder andere het probleem met overlappende karakters bij de Ambient Display-mode aangepakt. Ook zijn er stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd en heeft de selfie-camera een geoptimaliseerd ‘shooting effect’ gekregen.

Updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het even duren voordat de update voor iedereen klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdates‘.

via [AW]