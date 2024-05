VodafoneZiggo Lanceert Nieuwe App Als Vervangen Van ‘My Vodafone’ en ‘Mijn Ziggo’-app

VodafoneZiggo heeft een nieuwe app gelanceerd voor mensen met een abonnement bij Vodafone, Ziggo of beide providers. De app zal de My Vodafone-app vervangen en de Mijn Ziggo-app zal verdwijnen.

Met de nieuwe app kun je als klant van Vodafone en Ziggo informatie van je abonnementen inzien, kijken hoeveel tegoed je nog hebt, facturen downloaden en via de chatfunctie contact opnemen met de klantenservice. Ook blijf je via de app op de hoogte over huidige storingen.

Daarnaast kun je als Ziggo klant extra zenders aanvragen of maandelijks diensten aan- of uitzetten, tips vinden voor films en series en toegang krijgen tot het Priority aanbod. Je kunt de vernieuwde Vodafone & Ziggo-app hier downloaden.

