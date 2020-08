Samsung Galaxy S20 Ontvangt One UI 2.5-update

Samsung heeft onverwachts een One UI 2.5-update uitgerold naar de Galaxy S20 in Nederland. De update komt als eerste binnen bij Vodafone-klanten en brengt een aantal functies van de Galaxy Note 20 (Ultra) naar de Galaxy S20.

De Galaxy Note 20-serie is op de markt gebracht met One UI 2.5, de nieuwste versie van Samsung’s softwareschil. Deze schil is gebaseerd op Android 10 en is voorzien van een aantal nieuwe functies. Galaxy S20-gebruikers kunnen nu ook van deze functies gebruikmaken, want Vodafone heeft de One UI 2.5-update uitgerold naar de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra.

One UI 2.5 is onder andere voorzien van een draadloze versie van de DeX-software, een verbeterde Pro-videomodus en de mogelijkheid om de duur van ‘Enkele opname’ te wijzigen. Ook kun je Android 10-navigatiegebaren gebruiken in launchers van derden. De One UI 2.5-update komt nu binnen via SmartSwitch. Een OTA-update is nog niet uitgerold. Momenteel is de update alleen te downloaden op Vodafone branded Galaxy S20-smartphones.

via [AW]