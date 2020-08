Google Pixel 4a Officieel Aangekondigd

Google heeft zojuist de Pixel 4a aangekondigd. De opvolger van de mid-range Pixel 3a heeft een moderner ontwerp met dunne schermranden gekregen en is intern onder andere uitgerust met een Snapdragon 730G-processor. De smartphone kost 340 euro.

Na een uitstel van twee maanden heeft Google eindelijk de Pixel 4a gepresenteerd. Google brengt dit keer geen XL-versie uit. Later dit jaar zal Google wel een tweede versie uitbrengen. Het gaat dan om de Pixel 4a 5G met krachtigere processor en 5G-ondersteuning.

De Google Pixel 4a beschikt over een 5,81-inch Full HD-OLED scherm met een resolutie van 2.340 x 1.080 pixels en een 60Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 730G-processor met 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 3.140 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen. Achterop zit een vingerafdrukscanner en een 12,2 MP camera met optische beeldstabilisatie en laser-autofocus. De 8MP selfie-camera zit verwerkt in een ronde uitsparing in het scherm. Ook heeft de smartphone nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De behuizing is gemaakt van polycarbonaat.

In de Duitse Google Store is de Pixel 4a in de kleur Just Black beschikbaar voor 340,20 euro. Later deze maand is de smartphone ook verkrijgbaar bij Saturn en MediaMarkt in Duitsland. Google zal de Pixel 4a niet in Nederland en België lanceren.