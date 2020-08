HMD Global Rolt Beveiligingspatch Augustus Uit Naar Nokia 6.1, 7.1 en 7 Plus

HMD Global heeft weer een nieuwe update klaarstaan. Dit keer gaat het om de beveiligingspatch van augustus 2020 die uitrolt naar de Nokia 6.1, Nokia 7.1 en Nokia 7 Plus.

Nu het einde van deze maand nadert kunnen gebruikers van de Nokia 6.1, 7.1 en 7 Plus de beveiligingspatch van augustus 2020 downloaden. De nieuwste beveiligingspatch brengt weer enkele tientallen verbeteringen met zich mee die zorgen voor een verbeterde beveiliging.

De update van augustus is iets meer dan 40MB groot en is ook al in Nederland te downloaden. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]