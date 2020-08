Fairphone 3 Plus Officieel Aangekondigd

Fairphone heeft een verbeterde versie van de Fairphone 3 aangekondigd. De Fairphone 3 Plus heeft een nieuwe behuizing en verbeterde camera gekregen.

Fairphone is een Nederlandse fabrikant die “eerlijke smartphones” op de markt brengt, waarbij ze rekening houden met het milieu en met het eenvoudig repareren van de smartphone. Ook zorgt Fairphone ervoor dat arbeiders die de grondstoffen verzamelen voor de onderdelen van de Fairphones een eerlijke prijs krijgen.

Nu heeft de fabrikant de Fairphone 3 Plus aangekondigd, een verbeterde versie van de Fairphone 3. De smartphone heeft hetzelfde 5,7-inch Full HD-scherm gekregen, die je eenvoudig voor 90 euro kunt repareren. Intern vinden we een Snapdragon 632-processor, 4GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 3000 mAh accu.

Nieuw is de meer transparante behuizing die is gemaakt van gerecycleerde PET-flessen, waardoor je de onderdelen in de smartphone goed kunt zien. Voorop zit een 16MP selfie-camera en achterop een 48MP camera. Ook draait de Fairphone 3 Plus uit de doos op Android 10.

De Fairphone 3 Plus is binnenkort via de website van Fairphone verkrijgbaar voor 470 euro. Dit is 51 euro meer dan de reguliere Fairphone 3.

