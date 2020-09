Renders En Specificaties Van Nokia 2.4 en Nokia 3.4 Gelekt

HMD Global is van plan om binnenkort meerdere nieuwe smartphones te introduceren, waaronder de Nokia 2.4 en de Nokia 3.4. Specificaties en beelden van deze twee toestellen zijn nu uitgelekt.

Volgens de laatste geruchten zal HMD Global dit jaar nog vijf smartphones introduceren. Namelijk de Nokia 2.4, Nokia 3.4, Nokia 6.3, Nokia 7.3 5G en de Nokia 9.3 PureView. De Nokia 3.4 is nu te zien op de onderstaande render. De render is gebaseerd op tot nu toe uitgelekte informatie.

We zien dat de Nokia 3.4 beschikt over een ronde camera-module. Het gaat om een driedubbele camera met 13MP + 5MP + 2MP lenzen. Voorop zit een 6,5-inch scherm met een HD+ resolutie en een ronde uitsparing voor de 8MP selfie-camera. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 460 of 662-processor, 3GB werkgeheugen en een 4000 mAh accu.

Via tech-lekker Evan Blass is ook een render opgedoken van de Nokia 2.4. Het zou gaan om een Android One-toestel met een dual-camera en een fysieke Google Assistent-knop. Veel specificaties zijn nog niet uitgelekt, maar op de render zien we een druppelnotch voor de selfie-camera en een vingerafdrukscanner aan de achterzijde.

