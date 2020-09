Samsung Galaxy A42 5G Verschijnt In November Op De Markt Voor 379 Euro

Samsung zal in November de goedkoopste 5G-smartphone van de fabrikant op de markt brengen. Het gaat om de Nokia A42 5G, een mid-range toestel die een adviesprijs meekrijgt van 379 euro.

5G-ondersteuning zagen we tot voor kort alleen in high-end vlaggenschip-smartphones, maar langzaam aan zien we ook steeds meer mid-range smartphones met een 5G-modem op de markt verschijnen. De Samsung Galaxy A42 5G is de nieuwste betaalbare 5G-smartphone. De Galaxy A42 5G beschikt over een 6,6-inch scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels, een 20:9-beeldverhouding en een druppelnotch voor de selfie-camera.

Samsung heeft nog niet alle specificaties bekendgemaakt, maar we weten al wel dat de Galaxy A42 5G intern beschikt over een Snapdragon 690-processor met 5G-modem en een 5000mAh accu. Achterop vinden we een vierdubbele camera.

De smartphone verschijnt in november op de markt voor 379 euro. Met dit prijskaartje is de Galaxy A42 5G één van de goedkoopste 5G-smartphones van dit moment. Er zijn echter wel een paar goedkopere alternatieven, zoals de Motorola Moto G 5G Plus die dit jaar op de markt verscheen voor 349 euro of de Xiaomi Mi 10 Lite die verkrijgbaar is voor rond de 300 euro.

via [tweakers]