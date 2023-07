Honor Introduceert Dunste Vouwbare Smartphone Tot Nu Toe

Honor heeft een nieuwe opvouwbare smartphone aangekondigd met de naam Honor Magic V2. De Magic V2 is de dunste opvouwbare smartphone op de markt. Opengevouwen is de Magic V2 maar liefst 4.7mm dun. Ook dichtgeklapt heeft de smartphone een dikte van slechts 9,9mm.

De Honor Magic V2 is dichtgeklapt 15,6cm hoog en 7,4cm breed. Met een gewicht van 231 gram is de Magic V2 niet veel zwaarder dan een reguliere smartphone. Het vouwbare OLED-scherm is 7,92-inch groot en heeft een resolutie van 2344×2156 pixels. Aan de buitenkant vinden we een 6,43-inch OLED-scherm met een resolutie van 2376×1060 pixels. De schermen hebben een 120Hz verversingssnelheid.

Intern beschikt de Honor Magic V2 over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 20MP zoomlens met 2.5x optische zoom.

Honor heeft de Magic V2 momenteel alleen voor de Chinese markt aangekondigd. Daar kost de smartphone omgerekend 1125 euro tot 1500 euro, afhankelijk van de hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet, maar de voorganger van de Magic V2 , genaamd Magic Vs, verscheen naar verloop van tijd ook in Europa op de markt.

