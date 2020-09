Samsung Galaxy Fit 2 Fitnesstracker Kost 49 Euro

Samsung heeft de opvolger van de Galaxy Fit aangekondigd. De nieuwe wearable krijgt een stuk lagere adviesprijs mee dan zijn voorganger. Samsung heeft de prijs namelijk gehalveerd naar 49 euro.

De originele Galaxy Fit verscheen op de markt voor 99 euro, maar de opvolger is een stuk aantrekkelijker geprijsd. De Galaxy Fit 2 beschikt over een 1,1-inch AMOLED-scherm met gebogen schermranden, een 159 mAh accu die 15 dagen mee gaat op één acculading en een plastic behuizing die waterdicht is (IP68) tot 1.5 meter diep voor 30 minuten. De fitnesstracker geeft inzicht in het aantal verbrande calorieën, je hartslag, de afgelegde afstand, je slaappatroon en meer.

De Samsung Galaxy Fit 2 kost 49 euro en verschijnt op de markt met een rood of zwart bandje. De fitnesstracker werkt met smartphones die draaien op Android 5.0 of hoger en zijn uitgerust met minimaal 1.5GB werkgeheugen.

via [AW]