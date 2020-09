“Google Pixel 5 Gaat 629 Euro Kosten”

Er zijn nieuwe geruchten opgedoken over de Pixel 5 van Google. Volgens een gelekte interne afbeelding van Vodafone Duitsland zal de smartphone al op 25 september op de markt verschijnen. Dit is eerder dan verwacht.

De onderstaande foto is gedeeld door de YouTuber Techcheck. Hierop zien we de vermeende releasedata van de Google Pixel 5 en de Google Pixel 4a (5G). De doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Jon Prosser sprak voorheen over een lancering op 30 september, maar de uitgelekte afbeelding doet vermoeden dat de Pixel 5 al op 25 september in Duitsland op de markt verschijnt. Ook de Google Pixel 4a 5G zal dan al verkrijgbaar zijn.

We zien geen vermelding van de Google Pixel 5 XL, wat overeenkomt met eerdere geruchten. Voorgaande geruchten spreken namelijk over de komst van slechts één toestel in de Pixel 5-serie.

Nu de lancering dichterbij komt duiken er geruchten op over de adviesprijs. De website Android Authority schrijft dat de Google Pixel 5 een adviesprijs meekrijgt van 629 euro. De prijzen van de Pixel 4a-serie zijn al wel enige tijd bekend. De reguliere Pixel 4a kost 349 euro terwijl de Pixel 4a 5G een adviesprijs meekrijgt van 499 euro.

