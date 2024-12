Vouwbare Huawei Mate X6 Met Android Komt Volgend Jaar Naar Europa Voor 1999 Euro

Huawei zal begin volgend jaar de Huawei Mate X6 uitbrengen in Europa. De Europese versie van de Mate X6 draait in tegenstelling tot de Chinese versie niet op HarmonyOS NEXT, maar op Android met de Emui 15-schil. De Mate X6 kost maar liefst 1999 euro.

Huawei heeft onlangs de Mate X6 aangekondigd. Dit is een vouwbare smartphone met een 7,93-inch hoofdscherm, een 6,45-inch cover-scherm, een Kirin 9020-processor en een zeer uitgebreide camera-setup met een 50MP hoofdlens, een 48MP telelens met 4x optische zoom en een 40MP ultragroothoeklens. De smartphone is dichtgevouwen 9,85mm dun en draait op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS 4.3.

De Huawei Mate X6 is vanaf deze maand verkrijgbaar in thuisland China, maar de smartphone komt begin volgend jaar ook naar Europa voor een adviesprijs van 1999 euro. In Europa draait de smartphone echter op Android. Wel ontbreken de Google-diensten, zoals de Play Store, YouTube, Gmail en Maps. Hou hier dus rekening mee. Het is nog onduidelijk of en wanneer de Mate X6 naar Nederland en België komt.

