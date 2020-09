Beveiligingspatch September 2020 Uitgerold Naar Samsung Galaxy A50

Samsung heeft de nieuwste beveiligingspatch klaarstaan voor de Galaxy A50. De update brengt een aantal stabiliteitsverbeteringen en beveiligingsverbeteringen met zich mee.

De beveiligingspatch van september 2020 is nu in Nederland te downloaden op de Galaxy A50. De beveiligingsupdate dicht uiteraard weer enkele kwetsbaarheden in de beveiliging van Android, maar zorgt ook gelijk voor verbeterde stabiliteit van de wifi-verbinding en installeert enkele optimalisaties voor AR Emoji.

De update is 302MB groot en de eerste Nederlanders melden dat ze de update al hebben gedownload.

via [droidapp]