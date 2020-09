Specificaties En Beelden Van Motorola Moto G9 Plus Gelekt

De specificaties van de Motorola Moto G9 Plus zijn uitgelekt. Ook is de mid-range smartphone te zien op meerdere gelekte afbeeldingen. De Moto G9 Plus beschikt volgens de geruchten onder andere over een 5000 mAh accu en een vierdubbele rear-camera.

De Moto G9 Plus verscheen vroegtijdig op de website van de Slovaakse tak van de provider Orange. Hierdoor weten wij nu over welke specificaties de smartphone beschikt. Zo krijgt de Moto G9 Plus onder andere een 6,81-inch LCD Full HD-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en in de linkerbovenhoek een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Intern vinden we 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu. De geruchten spreken verder over een Snapdragon 730 of Snapdragon 730G-processor en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens. De overige drie lenzen zijn vermoedelijk een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Voorop zit een 16MP selfie-camera.

Motorola zal de Moto G9 Plus waarschijnlijk eind deze maand of begin volgende maand introduceren. De smartphone zal ergens rond de 260 euro gaan kosten.

via [AW]