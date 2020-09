Samsung Galaxy S10 Ontvangt One UI 2.5-update

Samsung heeft de One UI 2.5-update voor de Galaxy S10 uitgerold in Nederland. De update brengt naast enkele nieuwe functies ook de beveiligingspatch van september met zich mee.

Samsung rolde de One UI 2.5-update eerder deze maand al uit, maar toen was de update nog niet overal te downloaden. Inmiddels is de update echter aangekomen in Nederland voor de gehele Galaxy S10-serie. One UI 2.5 zagen we voor het eerst op de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra en de schil bevat een aantal nieuwe functies.

De nieuwste versie van One UI komt nu binnen op de Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 en de Galaxy S10 Plus. De update is te downloaden in Duitsland en Nederland, maar mensen in België moeten nog wat langer geduld hebben. One UI 2.5 installeert onder andere een draadloze versie van de DeX-software, waarmee je de inhoud via wifi naar je Smart TV stuurt. Ook heeft de camera-app een verbeterde Pro-videomodus gekregen en kun je vooraf een opnameduur (5-15 seconden) voor de Enkele opname-modus kiezen. Ook Samsung Notes heeft een update gekregen, waardoor je nu makkelijk pfd-bestanden kunt beschrijven en audio-opnames aan notities kunt koppelen. Als laatste is het mogelijk om Android 10-navigatiegebaren te gebruiken in launchers van derden

Hebben jullie de One UI 2.5-update al ontvangen?

