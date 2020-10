Samsung-update Verbetert Accuduur Galaxy Note 20 (Ultra)

Samsung wil met een aankomende software-update de accuverbruik van de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra verbeteren. In een aantal landen, waaronder Duitsland, rolt de update nu al uit.

Samsung rolde de afgelopen dagen een camera-update en een beveiligingsupdate uit naar de Galaxy Note 20. De komende dagen kunnen gebruikers ook een accu-update verwachten. Duitse gebruikers melden namelijk dat ze de update met firmwareversie N98**XXU1ATJ1 nu kunnen downloaden. In de changelog staat dat de update moet zorgen voor een langere accuduur, een stabielere donkere modus en een stabielere camera-app.

De nieuwste update rolt momenteel nog niet uit in Nederland, maar als er geen problemen zijn met de uitrol in andere landen dan kunnen wij de update binnen een aantal dagen ook in Nederland verwachten. Gebruikers ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaar staat.

via [galaxyclub]