LG Introduceert Drie Nieuwe Budget-smartphones

LG heeft drie nieuwe smartphones voor in de K-serie aangekondigd. De K42, de K52 en de K62 zijn budget-toestellen die alle drie zijn uitgerust met een LCD-scherm en een vierdubbele rear-camera.

De LG K42 is de goedkoopste van de drie. Een adviesprijs en releasedatum hebben we echter nog niet. We weten alleen dat de drie smartphones in het najaar van 2020 op de markt verschijnen. De K42 beschikt over een 6,6-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 x 720 pixels, een 2.0GHz octa-core processor, 3GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een 4000mAh accu, een NFC-chip, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 8MP selfie-camera in de ronde uitsparing in het scherm en een vierdubbele rear-camera met een 13MP groothoeklens, een 5MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptelens.

De LG K52 heeft hetzelfde scherm, dezelfde accu, dezelfde vingerafdrukscanner en dezelfde NFC-chip als de K42. De K52 heeft echter een 2,3GHz octa-core processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 13MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP groothoeklens, een 5MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptelens. De LG K62 is vrijwel identiek, maar heeft een 28MP selfie-camera en 128GB opslagruimte.

via [tweakers]