“Introductie Google Pixel 5a Op 17 Augustus”

Google zal de Pixel 5a mogelijk morgen al introduceren. Er zijn namelijk afbeeldingen opgedoken van onderdelen voor de smartphone die op 17 augustus naar reparatiewinkels worden verzonden.

We wisten al dat de Google Pixel 5a later dit jaar zal worden uitgebracht in de Verenigde Staten en Japan, maar een lanceringsdatum hadden we nog niet. Er is nu echte een bericht opgedoken die doet vermoeden dat Google de smartphone al op 17 augustus zal introduceren. De website Android Police heeft namelijk foto’s ontvangen waarop volgens de bronnen onderdelen van de Pixel 5a te zien zijn. Deze onderdelen zouden morgen geleverd worden bij reparatiewinkels.









De Google Pixel 5a beschikt volgens de geruchten onder andere over een 4680 mAh-accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een Snapdragon 765G-processor. De Pixel 5a zal waarschijnlijk op 26 augustus in de winkels komen te liggen voor een adviesprijs van 450 dollar. De smartphone komt eerst alleen in de Verenigde Staten en Japan op de markt. De beperkte lancering heeft vermoedelijk te maken met het wereldwijde chiptekort.

