OnePlus Nord 2 Krijgt 4500 mAh Accu Met Warp Charge 65-ondersteuning

Er is nieuwe informatie opgedoken over de OnePlus Nord 2. OnePlus heeft bekendgemaakt dat de nieuwe budget-smartphone is uitgerust met een 4500 mAh accu en ondersteuning krijgt voor Warp Charge 65. Hierdoor kun je de accu met een snelheid van 65W opladen.

De officiële introductie van de OnePlus Nord 2 zal morgen plaatsvinden, maar de meeste details van de smartphone zijn inmiddels al uitgelekt of gedeeld door OnePlus zelf. We zetten hier nog even op een rijtje wat we al weten.

De OnePlus Nord 2 beschikt over een 6,43-inch AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 1200 AI-processor, een 50MP hoofdlens en een 4500 mAh accu. Deze accu heeft ondersteuning voor 65W snelladen, waardoor het mogelijk is om de accu in een kwartier van 0% tot 60% op te laden. Volledig opladen duurt 39 minuten. Er zijn al verschillende renders uitgelekt waarop de smartphone te zien is in de kleuren Gray Sierra, Blue Haze en Red. Na de officiële introductie zullen wij alle specificaties, details en prijzen met jullie delen.

via [AW]