Xiaomi Lanceert Mi 10T Series Op 30 September

Xiaomi heeft een persuitnodigingen gestuurd voor een presentatie op 30 september. Tijdens deze presentatie krijgen we de Xiaomi Mi 10T Series te zien. Deze serie bestaat uit de Mi 10T, Mi 10T Pro en Mi 10T Lite. De livestream start woensdag om 14:00.

We moeten dus nog een aantal dagen wachten op de officiële introductie van de nieuwe smartphones, maar in het geruchtencircuit zijn al een aantal specificaties uitgelekt. De Mi 10T en Mi 10T Pro zijn vlaggenschip-smartphones, terwijl de Mi 10T Lite in het hogere mid-range segment thuishoort.

Volgens gsmarena krijgt de Pro-uitvoering een 108 MP hoofdcamera, een Snapdragon 865-processor, een 144 Hz-scherm en een grote accu. De Mi 10T krijgt dezelfde processor, maar een 64MP hoofdlens. De Mi 10T Lite krijgt een Snapdragon 750-processor met ondersteuning voor 5G.

De Xiaomi Mi 10T Pro verschijnt volgens de geruchten in Europa op de markt voor een adviesprijs van 599 euro. De reguliere Mi 10T kost 499 euro en de Mi 10T Lite kost 300 euro.