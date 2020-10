Opvouwbare Motorola Razr 5G Nu In Nederland Verkrijgbaar

De nieuwe Motorola Razr 5G is vanaf nu te koop in Nederland. De opvouwbare smartphone heeft ondersteuning voor 5G gekregen en heeft betere hardware en software dan zijn voorganger. De Motorola Razr 5G krijgt een adviesprijs mee van 1.499,99 euro.

De Motorola Razr 5G beschikt over een 6,2-inch vouwbaar OLED-scherm met een Full HD-resolutie en een 21:9-beeldverhouding, een 2,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 900 x 1000 pixels, een Snapdragon 765-processor, 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 2800 mAh accu, een 20MP selfie-camera en een 48MP hoofdcamera met een f/1.7-diafragma.

Ook heeft de Motorola Razr 5G een verbeterde scharnier en een sterkere beschermlaag voor het opvouwbare scherm gekregen. Dankzij verbeterde software kun je nu veel meer handelingen uitvoeren via het kleine scherm aan de buitenkant. Denk hierbij aan toegang tot een volledig toetsenbord, de optie om muziek te bedienen via Spotify of Youtube Music en zelfs navigeren via Google Maps.

De Motorola Razr 5G is onder andere bij Coolblue verkrijgbaar in de kleur Polished Graphite.

via [AW]