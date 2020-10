Oppo Watch Komt Naar Nederland

Tijdens de introductie van de Oppo Reno 4 Series heeft het het bedrijf bekendgemaakt dat de Oppo Watch naar Nederland komt. De smartwatch krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 249 euro.

Oppo introduceerde de Oppo Watch eerder dit jaar voor de Chinese markt, maar het was toen nog onduidelijk of de smartwatch ook in Nederland op de markt zal verschijnen. Deze week heeft Oppo echter de Reno 4 Series geïntroduceerd. Aan het einde van de presentatie liet het bedrijf weten dat de Oppo Watch naar Nederland komt voor 249 euro. Mensen die tussen 12 en 25 oktober de Oppo Reno 4 bestellen krijgen de Oppo Watch cadeau.

De Oppo Watch 4 heeft een 1,6-inch vierkant OLED-scherm met een resolutie van 360 x 360 pixels, een Snapdragon Wear 3100-chipset, 8GB opslagruimte, een ingebouwde GPS-chip, NFC en een 300 mAh accu. De smartwatch draait op Wear OS met de ColorOS Watch-skin.