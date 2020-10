Samsung Galaxy A71 Ontvangt One UI 2.5-update

Samsung is begonnen met de uitrol van One UI 2.5 voor de Galaxy A71. De nieuwste versie van Samsung’s schil brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. Ook installeert de update gelijk de beveiligingspatch van oktober.

De website GalaxyClub schrijft dat de One UI 2.5-update nu binnen komt op alle Nederlandse en Belgische unbranded toestellen. Mensen met een branded Vodafone moeten nog wat langer wachten. Je ontvangt een notificatie zodra de OTA-update voor jouw Galaxy A71 klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via “instellingen” -> “software-update” -> “downloaden en installeren“.

In One UI 2.5 zijn onder andere de Android 10-navigatiegebaren toegevoegd. Ook beschikt de camera-app nu over de ‘Enkele opname’-functie, waarmee je met één druk op de knop met alle camera’s op het toestel tegelijk foto’s en video’s kunt maken. Vervolgens kun je rustig uitzoeken welke opname je wilt bewaren. Daarnaast is het nu mogelijk om draadloos gebruik te maken van Samsung DeX. De beveiligingspatch van oktober zorgt ervoor dat de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwetsbaarheden.

De Samsung Galaxy A71 is bij Coolblue verkrijgbaar voor 389 euro.

via [androidplanet]