Samsung Galaxy Note 9 Ontvangt One UI 2.5-update

Samsung heeft de One UI 2.5-update uitgerold naar de Galaxy Note 9. One UI 2.5 is de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil en het is de laatste grote update die de Galaxy Note 9 ontvangt.

Gebruikers van de Galaxy Note 9 ontvangen momenteel een update naar One UI2.5. Deze update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. Zo is het met One UI 2.5 mogelijk om de DeX-desktopomgeving van Samsung draadloos te verbinden met een tv, kun je video’s toevoegen aan notities en is het toetsenbord uitgebreider geworden. Ook heeft de camera-app de ‘Single Take’ functie gekregen. Hierbij maak je met alle camera’s tegelijk foto’s of video’s, waarna je vervolgens de beste opnames kunt uitkiezen. Daarnaast kun je in de Pro-videomodus voortaan kiezen tussen 24, 30 en 60 fps.

De One UI 2.5-update met versienummer “N960FXXU6FTJ3” is de laatste grote update voor de Samsung Galaxy Note 9. Gebruikers zullen nog wel beveiligingsupdates ontvangen.

via [AW]