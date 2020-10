“Samsung Zal Galaxy S21 In Januari Introduceren”

Volgens de laatste geruchten is de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung van plan om de Galaxy S21-serie in januari te introduceren. Normaal krijgen we de nieuwste Galaxy S-toestellen in februari te zien, maar als we de bron van dit gerucht mogen geloven stapt Samsung van deze traditie af.

In voorgaande jaren kregen we de Galaxy S-smartphones in februari te zien, waarna de smartphones in maart op de markt verschenen. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde website SamMobile stapt Samsung in 2021 af van dit schema. De Samsung Galaxy S21-serie zou namelijk in januari worden gepresenteerd.

Het is onduidelijk waarom Samsung de Galaxy S21 in januari zou willen introduceren, maar waarschijnlijk wil de fabrikant hun toestel eerder lanceren dan de concurrentie zodat ze meer klanten kunnen aantrekken. Rapporten in handen van SamMobile suggereren dat leveranciers van Samsung al zijn begonnen met de massaproductie van onderdelen voor de Galaxy S21.

Neem het gerucht voorlopig wel met een korrel zout, want het is niet voor het eerst dat geruchten spreken over een eerdere lancering van de volgende Galaxy S-smartphone, terwijl Samsung uiteindelijk gewoon het reguliere schema aanhoudt.

via [androidplanet]