“Samsung Galaxy S24 Ontvangt Android 15-update Pas Eind Februari”

Mensen met een Samsung Galaxy S24 moeten waarschijnlijk nog even wachten op de Android 15-update. Volgens de laatste geruchten rolt Samsung de One UI 7-update, dat is gebaseerd op Android 15, namelijk pas eind februari of begin maart uit.

De Samsung Galaxy S25 verscheen in januari op de markt en draaide uit de doos op Android 15 met de One UI 7-schil. Sinds de introductie van Samsung’s nieuwste vlaggenschip-smartphone kijken gebruikers van oudere Galaxy-modellen uit naar dezelfde One UI 7-update. Deze update zal de komende weken echter nog niet verschijnen, aldus eFocus. Volgens eFocus verschijnt de update op zijn vroegst eind deze maand en mogelijk pas begin maart.

Samsung heeft zelf geen officiële tijdlijn gedeeld, dus dit bericht is niks meer dan een gerucht. Ook is het nog niet duidelijk of alle nieuwe AI-functies op de Galaxy S25, zoals Now Brief en Now Bar, naar de Galaxy S24 en oudere modellen worden uitgerold. Samsung heeft laten weten dat de beschikbaarheid van deze AI-functies afhankt van de hardware van de smartphones.

via [AW]