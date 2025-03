“Introductie OnePlus 13T Eind April”

Volgens de laatste geruchten zal OnePlus nog voor het einde van april de OnePlus 13T introduceren. Of de smartphone ook daadwerkelijk de naam “OnePlus 13T” meekrijgt is nog onduidelijk, want sommige bronnen spreken over de naam “OnePlus 13 Mini“.

Geruchten over een nieuwe OnePlus 13-variant gaan al geruime tijd rond. De smartphone krijgt de naam OnePlus 13T of 13 Mini en verschijnt eind april op de markt, aldus de laatste berichten. De bron Digital Chat Station schrijft dat zowel OnePlus als Oppo plannen hebben om een iets kleinere smartphone op de markt te brengen. Het gaat om de OnePlus 13T en de Oppo Find X8s, die beide beschikken over een 6,3-inch scherm.

Ondanks het kleinere formaat beschikt de OnePlus 13T over een accu met een capaciteit van maar liefst 6200 mAh. De smartphone krijgt ondersteuning voor 80W snelladen en maakt gebruik van de krachtige Snapdragon 8 Elite-processor. Hoeveel de OnePlus 13T of 13 Mini gaat kosten en of de smartphone ook direct wereldwijd verkrijgbaar zal zijn is nog onduidelijk.

via [AW]