“Motorola Edge-opvolger Krijgt 108MP Camera”

Motorola werkt aan een opvolger van de Motorola Edge. De smartphone krijgt opnieuw high-end specificaties en volgens de laatste geruchten heeft de nieuwe Motorola Edge onder andere een 108MP hoofdcamera.

Motorola is voornamelijk actief op de budget- en mid-range markt, maar vorig jaar bracht de fabrikant in eens de high-end Motorola Edge uit. Volgens de Duitse website TechnikNews komt Motorola binnenkort met een opvolger van de Edge. De smartphone met de codenaam ‘Berlin’ zou onder andere beschikken over een Snapdragon 778G-processor. Dit is de opvolger van de Snapdragon 765G die in de originele Motorola Edge zit.

Verder claimt de bron dat de smartphone beschikt over een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 8MP telelens en een 2MP dieptelens. Voorop zit een 32MP selfie-camera. Verder komt er waarschijnlijk ook een duurdere uitvoering met een Snapdragon 870-processor en een goedkopere uitvoering. Het is nog onduidelijk of de smartphones ook in Nederland op de markt verschijnen.

via [androidplanet]