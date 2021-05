“Samsung Komt Dit Jaar Met High-end Tablet Galaxy Tab S8 Ultra”

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung werkt aan een nieuwe tablet die krachtiger is dan alle voorgaande tablets van de fabrikant. Volgens de geruchten heet deze tablet Galaxy Tab S8 Ultra en krijgt de tablet een zeer groot scherm van maar liefst 14,6-inch.

Samsung is volgens de laatste geruchten van plan om dit jaar de Galaxy Tab S8 Ultra te introduceren. De website SamMobile schrijft dat de tablet beschikt over een 14,6-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 12000mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een behuizing die slechts 5,5mm dik is. Consumenten krijgen de keuze tussen 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 512GB opslagruimte. De tablet heeft een dubbele camera met een 8MP hoofdlens en een 5MP groothoeklens.

Naast de Galaxy Tab S8 Ultra zal Samsung ook de Galaxy Tab S8 en de Galaxy Tab S8+ introduceren. Deze tablets hebben een 11-inch en 12,4-inch scherm. Het goedkoopste model krijgt een TFT-scherm in plaats van een AMOLED-scherm. Alle drie de tablets krijgen volgens de geruchten “de snelste chip die Samsung ooit gemaakt heeft” en hebben ondersteuning voor de S Pen. We verwachten dat Samsung de Galaxy Tab S8-serie in het najaar van 2021 zal introduceren.

