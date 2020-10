Samsung Galaxy S21 Verschijnt In Zes Kleuren Op De Markt

Samsung zal de Galaxy S21-serie waarschijnlijk in januari introduceren tijdens een Unpacked-evenement. Details over het uiterlijk lekte onlangs al uit en nu weten we ook in welke kleuren de nieuwe vlaggenschip-smartphones op de markt verschijnen.

Tech-lekker OnLeaks deelde kort geleden de eerste renders van de Samsung Galaxy S21. De meest opvallende wijziging is de camera-module die doorloopt in de zijkant van de behuizing. Welke kleuren deze behuizing krijgt wist OnLeaks toen nog niet, maar via Ross Young weten we nu dat de smartphone waarschijnlijk in zes verschillende kleuren op de markt verschijnt. Volgens Young komt de reguliere Galaxy S21 uit in de kleuren grijs, paars, ‘violet’ en wit. De Galaxy S21 Plus verschijnt op de markt in de kleuren zwart en zilver. Bij de Galaxy S21 Ultra hebben consumenten de keuze tussen zwart, zilver en ‘violet’.

We kunnen de geruchten zelf niet bevestigen, maar Ross Young zegt dat zijn informatie 100% klopt. Samsung wil de Galaxy S21-serie volgens de doorgaans goed geïnformeerde bronnen SamMobile en OnLeaks dit keer wat eerder introduceren. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou het Unpacked-evenement namelijk hebben ingepland in januari.

via [AW]