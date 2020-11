“Eerste Renders Van Motorola Moto G10 Play Gelekt”

Er zijn beelden opgedoken waarop de opvolger van de Motorola Moto G9 Play te zien zou zijn. De smartphone, die waarschijnlijk de naam Moto G10 Play meekrijgt, heeft volgens de geruchten een 6,5-inch scherm en een driedubbele rear-camera.

De beelden zijn afkomstig van tech-lekker OnLeaks en tonen een toestel met een blauw/paarse behuizing. Aan de voorkant zien we een groot scherm met in de linkerbovenhoek een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Het scherm heeft redelijk dunne schermranden met een kleine kin aan de onderkant. De behuizing meet 165,3 bij 75,4 bij 9,5 millimeter en achterop zit een vierkante camera-module met drie lenzen en een flitser. Om wat voor lenzen het gaat weten we nog niet, maar de Moto G9 Play heeft een 48MP hoofdlens met een macrolens en een dieptesensor.

Overige specificaties, een adviesprijs en een releasedatum hebben we nog niet. De Moto G9 Play verscheen in augustus 2020 op markt voor 169 euro. We verwachten daarom dat we nog wel een tijdje moeten wachten op de Moto G10 Play.

via [androidplanet]