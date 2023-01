“Voordeligste Samsung Galaxy S23 Krijgt 256GB Opslagruimte”

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S23-serie komt steeds dichterbij en er duiken steeds meer geruchten op over de nieuwe vlaggenschip-smartphone. Volgens de laatste berichten krijgt het basismodel 256GB opslagruimte en is de Galaxy S23 Ultra het enige model met 12GB werkgeheugen.

Dit schrijft Ahmed Qwaider, een bron die vaker juiste informatie heeft gedeeld over onaangekondigde smartphones. De bron beweert dat er geen optie komt met 128GB opslagruimte. De Galaxy S23 en S23+ krijgen alleen 256GB opslagruimte, terwijl de Galaxy S23 Ultra verkrijgbaar is met 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte. De S23 en S23+ maken gebruik van 8GB werkgeheugen en de S23 Ultra is verkrijgbaar met 12GB werkgeheugen.

Volgens eerdere berichten krijgt de Galaxy S23 een 3900mAh accu, de S23+ een 4700mAh accu en de S23 Ultra een 5000mAh accu. De reguliere S23 kan met 25W snelladen en de andere modellen hebben ondersteuning voor 45W snelladen. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S22-serie begin februari introduceren.

via [tweakers]