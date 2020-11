“OnePlus Nord SE Krijgt Ondersteuning Voor 65 Wat Snelladen”

OnePlus zou van plan zijn om nog een budget-smartphone uit te brengen in de Nord-serie. De nieuwe smartphone zou de naam OnePlus Nord SE meekrijgen en ondersteuning hebben voor 65 watt snelladen.

Dit gerucht is afkomstig van de doorgaans goed geïnformeerde website Android Central. Volgens de website is de OnePlus Nord SE opnieuw een betaalbare smartphone en zou de smartphone zich dankzij de ondersteuning voor Warp Charge 65 onderscheiden door de zeer hoge oplaadsnelheid. OnePlus introduceerde Warp Charge 65 bij de OnePlus 8T. Warp Charge 65 zorgt ervoor dat een 4500 mAh in 40 minuten volledig opgeladen kan worden.

Overige specificaties ontbreken nog. De bron weet alleen te melden dat de Nord SE een AMOLED-scherm krijgt, net als de eerste OnePlus Nord. De introductie van de Nord SE zal volgend jaar plaatsvinden, kort na de introductie van de OnePlus 9. De OnePlus 9 verwachten we in maart 2021.

via [androidplanet]