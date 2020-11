“Deze 90 Samsung-toestellen Ontvangen Android 11-update”

Op het internet is een lijst opgedoken waarop 90 Samsung-toestellen staan. Volgens de brom zou het gaan om de toestellen die een update naar Android 11 krijgen. De lijst is afkomstig van het onbekende Twitter-account TheGalox_, waardoor we dit bericht voorlopig nog met een flinke korrel zout moeten nemen.

Op de onderstaande lijst zien we maar liefst 90 smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung. Uiteraard zien we de vlaggenschip-smartphones uit de Galaxy S-serie en Galaxy Note-serie, maar ook veel toestellen uit de populaire A-serie en M-serie. Ook een aantal tablets van de fabrikant kunnen de Android 11-update verwachten.

De bron noemt geen datums of welke toestellen als eerste Android 11 met de One UI 3.0-schil ontvangen. Op de website van Samsung was eerder overigens al wel te lezen dat de fabrikant deze maand start met de uitrol van de Android 11-update. Het is dus mogelijk dat Samsung zelf binnenkort wat meer duidelijkheid geeft.

