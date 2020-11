Nokia 5.3 Ontvangt Beveiligingspatch Van November 2020

HMD Global is begonnen met de uitrol van de beveiligingspatch van november 2020 voor de Nokia 5.3. De patch zorgt ervoor dat de budget-smartphone weer wat beter beveiligd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Google rolt maandelijks een beveiligingspatch uit die kwetsbaarheden in Android dicht. De nieuwste patch, de patch van november 2020, is nu ook beschikbaar voor de Nokia 5.3. De update is 7,35MB groot en brengt verder geen nieuwe functies of verbeteringen met zich mee.

De Nokia 5.3 is een aantrekkelijke geprijsde smartphone die beschikt over een 6,55-inch HD+ scherm, een Snapdragon 665-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 4000 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De smartphone is bij Coolblue verkrijgbaar voor 186,99 euro.

