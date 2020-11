Google Introduceert Abonnementendienst Voor Google Foto’s

Google heeft een abonnement aangekondigd voor Google Foto’s. Tegen een maandelijkse betaling krijgen gebruikers een aantal interessante extra’s, waaronder maandelijks een setje fysiek gedrukte foto’s in de brievenbus.

Met Google Foto’s kunnen gebruikers eenvoudig offline en online foto’s beheren. Ook kunnen ze foto’s bewerken of een fotoboek maken die ze vervolgens thuis ontvangen. Daarnaast heeft de app sinds kort een locatiekaart waarop precies te zien is waar een foto is gemaakt.

In de Verenigde Staten heeft Google nu nog iets nieuws toegevoegd. Daar kunnen gebruikers namelijk een abonnement afsluiten voor 6,99 dollar per maand. Hiervoor krijgen gebruikers maandelijks tien fotoafdrukken thuisgestuurd. Google maakt gebruik van Machine Learning om te achterhalen welke foto’s de gebruikers graag zou willen ontvangen. Ook kunnen gebruikers zelf aangeven wat hun favoriete foto’s zijn. Mensen met een abonnement kunnen kiezen tussen matte of glanzende foto’s. Het is ook mogelijk om een ansichtkaart van de foto’s te maken.

Momenteel is het abonnement alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. Er is nog niks bekend over een lancering in andere landen.

