Renders Van Budget-smartphone Samsung Galaxy M12 Opgedoken

Er zijn renders opgedoken die het uiterlijk van de Galaxy M12 tonen. Samsung zal deze smartphone begin 2021 introduceren. Qua uiterlijk heeft de Galaxy M12 veel weg van de Samsung A42 5G die onlangs op de markt verscheen.

De onderstaande renders zijn gemaakt door OnLeaks en gepubliceerd op de website Voice. De renders zijn gebaseerd op basis van CAD-bestanden die naar accessoiremakers worden gestuurd. OnLeaks is een betrouwbare bron die regelmatig juiste renders publiceert.

We zien dat de Samsung Galaxy M12 een plat scherm krijgt met een druppelnotch voor de selfie-camera. Achterop zit een vierkante camera-module voor maximaal vier lenzen. Het scherm is 6,5-inch groot en de behuizing meet 163,9mm bij 75,9mm. De vingerafdrukscanner zit in de power-knop en opladen werkt via de USB-C-aansluiting.

Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar volgens OnLeaks kunnen we de Galaxy M12 begin 2021 verwachten.

